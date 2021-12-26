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Küçük İbo: Ölmedim, yaşıyorum!

Küçük İbo, 90’lı yılların çocuk yıldızlarındandı. 12 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmasının ardından tüm hayatı bir anda değişti. Yapımcılar peşinden koşmaya başladı. Albümleri yüz binler sattı, bir de kendi adını taşıyan dizi çekti. Şimdilerde ise sakin bir hayatı var. İbrahim Küçük, nam-ı diğer Küçük İbo, hem şöhret yolculuğunu hem de bugünlerini anlattı

26.12.2021 - 08:23 | Güncelleme: MAGAZİN

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Öğretmen babası ona, 'Ya okuyacaksın, ya da oto sanayide çalışacaksın' dedi. O ise küçük yaşlarda şarkıcı olmayı kafasına koymuştu. İbrahim Tatlıses'in 1994'teki Şanlıurfa konserinde, mikrofonu eline aldı ve söylediği şarkılarla kimsenin tahmin edemeyeceği bir şöhreti kısa zamanda kazandı. Babasının elinden tutup İstanbul'a geldi. Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nın yoluna düştü. Henüz 12 yaşında ilk albümünü müzik piyasasına sürdü. Televizyon kanalları onu ekranlarına çıkarabilmek için adeta yarıştı. İbrahim Tatlıses destek oldu ve 6 ay boyunca 'İbo Show'da şarkılarını seslendirdi. Tatlıses'in 'veliahtı' olarak gösterildi. Herkes onu 'Küçük İbo' olarak tanıdı ama o artık büyüdü, 37 yaşına geldi. Kendisi için 'Farklı yetenekte bir çocuktum' diyen İbrahim Küçük, son yıllarda eski şöhretinin seviyesinde olmasa da müzik kariyerini sürdürüyor. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da sahne alıyor. Zaman zaman kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine, esprili bir dille 'Beni yok etmeye çalışıyorlar' derken, artık evlenmek istediğini de söylüyor...

  • Eskisi kadar göz önünde değilsin. Neler yapıyorsun?

    Müziğe devam ediyorum. Zaman zaman duraklamalarım oldu. Biliyorsunuz son 2 yıl pandemiden dolayı sahnelerden uzak kaldık. Türkiye'de ve Avrupa'daki Almanya, İsviçre ve Hollanda gibi pek çok ülkede de sahne alıyorum. Yakın zamanda da Avustralya'ya Melbourne'e gideceğiz.

    Nerede yaşıyorsun?

    Yaklaşık 25 senedir Avcılar'dayım. 96 yılında Unkapanı Plakçılar Çarşısı'na geldiğimde, bana albüm yapmak isteyen firmanın sahibi burada oturuyordu. O zaman tabii ki 12 yaşındaydım ve babam da Urfa'da öğretmendi, her zaman yanımda olamıyordu. Patronumla 'Birbirimize yakın olalım' dedim. Ailem de bir süre sonra buraya geldi.

  • İbrahim Tatlıses'in 'veliahtı' olarak gösterildin. Çocuk yaşta bu şöhret nasıl geldi?

    1994 yılında İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'ya konser vermeye geldi. O zaman 10 yaşındaydım. Konserde görevli birinden ricada bulundum, 'Sahneye çıkıp şarkı söylemek istiyorum' dedim, o da sağ olsun beni kırmadı İbrahim Tatlıses'e iletti. Zaten o dönemler İbrahim Tatlıses'in sahnesine çıkmak başlı başına bir olay. Şarkı söyledikten sonra önce Urfa'da tanındım. Sıra gecelerine davet edilmeye başladım. Urfa'ya gelen her şarkıcı, konserinde beni sahnesine çağırıyordu. Urfa'ya yöresel bir kaset yapalım dedik. İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya ve Mahsun Kırmızıgül şarkılarından bir kaset çıkardık. Sonrasında Unkapanı'na geldim, bu kaseti demo olarak yapımcılara verdim. Ardından şöhretim hızla arttı zaten...

  • Ailenin o dönem tutumu nasıldı?

    Babam ve annem korkuyordu tabi, kuşkuları vardı. Çocuktum yani... Kandırılmamdan korkuyorlardı ama çocuk olmama rağmen bazı şeyleri idrak edebiliyordum. Farklı yetenekte bir çocuktum diyebilirim... Çok şükür yanlış olan bir yola girmedik. Bana bir şeyler katabilecek insanlarla ilişki kurdum, bugün de öyleyim.

  • Baban, 'Ya okursun, ya da oto saniyede çalışırsın' demiş, sen şarkıcı oldun...

    Babam hiçbir zaman sanatçı olmamı istemedi. Babam, 'yaşın çok küçük biraz daha büyü' derdi. 'Ya okursun ya da sanayiye gönderirim' sözlerini kullandı. Ben de müziği seviyorum ya, çok ağladım babamın yüreği dayanamadı. Babamın elinden tuttum bir baktım beraber İstanbul'a gelmişiz.

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