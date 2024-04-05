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        Haberler Magazin 'Küçük Donkişot'un Maceraları' 26 Nisan'da sinemalarda

        'Küçük Donkişot'un Maceraları' 26 Nisan'da sinemalarda

        BKM, çocukları hayal gücüyle dolu bir maceraya çıkarmaya hazırlanıyor. Yediden yetmişe herkesin çok sevdiği kahraman Don Kişot'un torunu Alfonso Kişot tıpkı büyük büyük dedesi gibi heyecan ve eğlence dolu bir serüvene imza atacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:40
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        Çocuklara animasyon müjdesi
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        BKM, çocukları hayal gücüyle dolu bir maceraya çıkarmaya hazırlanıyor. Don Kişot'un torunu Alfonso Kişot tıpkı büyük büyük dedesi gibi heyecan ve eğlence dolu bir serüvenini konu alacak. 26 Nisan'da sinema salonlarında yerini alacak film çocuklar ve ailelerinin birlikte keyifli zaman geçirmesini sağlayacak.

        'Küçük Don Kişot'un Maceraları' usta oyuncuların sesleriyle hayat bulacak. 'Güldür Güldür Show'un yıldız isimleri Alper Kul, Aylin Kontente, Mahir İpek ve Özgün Aydın 'Küçük Don Kişot'un Maceraları' için bir araya geldi. Stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşayan oyuncular Don Kişot'un dünyasını minik hayranlarıyla buluşturdu.

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        ANİMASYONUN HİKÂYESİ:

        Alfonso Kişot, büyük büyük büyük dedesi Don Kişot gibi, müthiş bir hayal gücüne sahip, 11 yaşında bir çocuktur. Tıpkı dedesi Don Kişot gibi çok sevdiği La Mancha kasabasını sadece kendisinin görebildiği tehlikelerden korumaktadır.

        Bir gün karanlık iş insanı Carrosso kasabaya gelir ve çeşitli bahanelerle La Mancha'yı ele geçirmeye çalışır. Alfonso artık sadece görünmeyen tehlikelere karşı değil aynı zamanda Carrasco'ya karşı da evini ve kasabasını korumak zorundadır. Alfonso, arkadaşları Pancho Panza ve Victoria'yı da yanına alarak heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceraya atılacaktır.

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        #Küçük Donkişotun Maceraları
        #alper kul
        #Aylin Kontente
        #doğa rutkay
        #mahir ipek

        BURÇLAR

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