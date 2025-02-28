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        Haberler Magazin Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı öpmeye doyamadı - Magazin haberleri

        Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı öpmeye doyamadı

        Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti, aşk dolu yeni bir paylaşım yaptı. Aka, sevgilisini öpmeye doyamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 20:19 Güncelleme: 28.02.2025 - 20:19
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        Sevgilisini öpmelere doyamadı
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        Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, ilişkilerini hem doyasıya yaşıyor hem de bunu sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor.

        Son olarak Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka’nın kendisini öpmeye doyamadığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak aşk dolu karelerini takipçileriyle buluşturdu.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kubilay Aka
        #Hafsanur Sancaktutan

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