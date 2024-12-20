Kubilay Aka, Kolombiya'da 'Çukur' şarkısı söyledi
Kubilay Aka, 'Çukur' dizisiyle özdeşleşen 'Bu Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı Kolombiyalı sokak şarkıcılarıyla seslendirdi
- 1
Ünlü oyuncu Kubilay Aka iş için Kolombiya'ya gitmiş ve Hafsanur Sancaktutan'ın adını kumlara yazdığı paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.
- 2
Aka son olarak, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur' dizisiyle özdeşleşen 'Bu Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı Kolombiyalı sokak şarkıcılarıyla söyledi.
- 3
Kubilay Aka, yaptığı paylaşıma Gazapizm olarak bilinen rapçi Anıl Acar'ı etiketleyerek, "Kolombiya senin sözlerin" notunu düştü.
-
- 4
Kubilay Aka, 2017'de SHOW TV'de yayınlanan 'Çukur' dört sezon yayınlanmış ve 131'inci bölümüye 2021'de final yapmıştı. Dizide 'Celasun' karakterine hayat vermişti.
Fotoğraflar: Instagram