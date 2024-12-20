Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kubilay Aka, Kolombiya'da 'Çukur' şarkısı söyledi - Magazin haberleri

        Kubilay Aka, Kolombiya'da 'Çukur' şarkısı söyledi

        Kubilay Aka, 'Çukur' dizisiyle özdeşleşen 'Bu Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı Kolombiyalı sokak şarkıcılarıyla seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 23:07 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü oyuncu Kubilay Aka iş için Kolombiya'ya gitmiş ve Hafsanur Sancaktutan'ın adını kumlara yazdığı paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

        • 2

          Aka son olarak, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur' dizisiyle özdeşleşen 'Bu Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı Kolombiyalı sokak şarkıcılarıyla söyledi.

        • 3

          Kubilay Aka, yaptığı paylaşıma Gazapizm olarak bilinen rapçi Anıl Acar'ı etiketleyerek, "Kolombiya senin sözlerin" notunu düştü.

        • 4

          Kubilay Aka, 2017'de SHOW TV'de yayınlanan 'Çukur' dört sezon yayınlanmış ve 131'inci bölümüye 2021'de final yapmıştı. Dizide 'Celasun' karakterine hayat vermişti.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        Zelenskiy: Putin bir deli
        Zelenskiy: Putin bir deli
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Habertürk Anasayfa