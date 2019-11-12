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Kuaförüm Sensin programının ikinci gününde stüdyoda aşk rüzgarları esti!

Ekranların sevilen programı 'Kuaförüm Sensin' stüdyosunda günün ilk konsepti ilk buluşmaydı. Programda kuaför Veli'nin hayatıyla ilgili anlattıkları tüm dikkatleri üzerine çekti. “Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

12.11.2019 - 17:39 | Güncelleme: Televizyon
kuaförüm sensin - show tv

Show Tv'nin sevilen programı "Kuaförüm Sensin" stüdyosunda yine çok konuşulacak bir şey yaşandı. Günün ilk konsepti ilk buluşma olarak belirlendi. Kuaförler ve makyözler, modellerini hayatlarının aşkıyla ilk buluşmaları için hazırladı. Konsept, aşkla ilgili olunca konuşulan konular da aşka dair oldu.

Özellikle yarışmaya yeni katılan ve yaşından dolayı tüm rakiplerin 'Veli amca' diye hitap ettikleri, kuaför Veli'nin hayatıyla ilgili anlattıkları herkesin ilgisini çekti. Veli'nin hem evliliğe hem de çocukluğunda yaşadıklarına dair anlattıklarını rakipleri merakla dinledi.

Sevcan ve Melek günü sonuncu olarak tamamlarken, Koray ve Sevil günün birincisi oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

 İşte o anlar;

 

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