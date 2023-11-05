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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çöktü

        İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çöktü

        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetlerinin çöktüğü belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 21:15 Güncelleme: 05.11.2023 - 21:15
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        Gazze'de internet ve telefon hizmetleri tamamen kesildi
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        Filistin Telekomünikasyon Şirketi konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, İsrail'in iletişim hatlarını kestiği, bu nedenle Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çöktüğü ifade edildi.

        Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesildiğini duyurdu.

        Firmanın sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Canlı ağ verileri, Gazze Şeridi’ndeki bağlantıda yeni bir çökme olduğunu ve bölgede hizmet veren son operatör olan Paltel'in bundan büyük ölçüde etkilendiğini gösteriyor; bu, bölgede çatışmanın başlamasından bu yana yaşanan üçüncü telekomünikasyon kesintisi olacak." ifadelerine yer verildi.

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