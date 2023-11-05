Antalyaspor - Beşiktaş: 3-2 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. İlk yarının sonunda Cenk Tosun'la öne geçen siyah-beyazlılar, 46 ile 57. dakikalar arasında kalesinde üç gol birden gördü. Muleka'nın son bölümdeki golü sadece skoru değiştirirken, Beşiktaş mücadeleden puansız ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 3-2'lik skorla kazandı.
45+2'de Cenk Tosun'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda kabus yaşadı.
Önce 46'da Saric'le beraberliği yakalayan Antalya, 50 ve 57. dakikalarda ise Jehezkel'in golleriyle 3-1'i yakaladı. 12 dakika içinde kalesinde üç gol gören Kartal, 80. dakikada Muleka ile umutlansa da sahadan puansız ayrıldı.
Nuri Şahin'in ekibi bu sonuçla puanını 15'e çıkarırken, bu sezon çıktığı 6. deplasman maçında 4. yenilgisini alan Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Dk. 83 Kaluzinski), Saric (Dk. 90+4 Bahadır Öztürk), Jehezkel (Dk. 83 Ufuk Akyol), Safuri (Dk. 72 Van de Streek), Bytyqi (Dk. 72 Larsson), Buksa
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bailly (Dk. 46 Rosier), Necip Uysal, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl (Dk. 60 Rebic), Salih Uçan (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 85 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 60 Muleka), Cenk Tosun
Goller: Dk. 45+2 Cenk Tosun, Dk. 79 Muleka (Beşiktaş), Dk. 46 Saric, Dk. 50 ve 57 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 37 Salih Uçan, Dk. 67 Gedson Fernandes, Dk. 90+3 Rebic (Beşiktaş)