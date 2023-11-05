Antalyaspor - Beşiktaş: 3-2 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 3-2'lik skorla kazandı.

45+2'de Cenk Tosun'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda kabus yaşadı.

Önce 46'da Saric'le beraberliği yakalayan Antalya, 50 ve 57. dakikalarda ise Jehezkel'in golleriyle 3-1'i yakaladı. 12 dakika içinde kalesinde üç gol gören Kartal, 80. dakikada Muleka ile umutlansa da sahadan puansız ayrıldı.