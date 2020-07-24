Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim?

Kuaförüm Sensin'de 24 Temmuz Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 24 Temmuz Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli oldu mu? İşte Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair detaylar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklanıyor. 5 günün puanları toplandı ve haftanın elenen takımı belirleniyor. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden takım açıklanıyor...

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 24 Temmuz Cuma günü haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin liranın sahibi olanı takım henüz belli olmadı.