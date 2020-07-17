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Kuaförüm Sensin’de ateş bacayı sardı! Yeni başlayan aşk maalesef yarım kaldı.

Rekabetin dorukta yaşandığı final gününe bu kez aşk damga vurdu. Sevilen yarışmacılardan Tayfun’un, rakibi Berna’nın gelmesiyle değişen tavırları herkesin dikkatini çekmişti. Programın ayaklı gazetesi Engin, Tayfun hakkında çok önemli haberleri olduğunu açıkladı.

Tayfun, Engin açıklama yapmasın diye rakibine saçını bile kestirdi fakat Bülent Ersoy isteyince Engin gerçekleri anlatmak zorunda kaldı. Engin’in, Tayfun’un kendisine aşk konusunda akıl danıştığını anlatmasıyla Tayfun’un hisleri açığa çıktı.

Fakat final günü bu aşk yarım kaldı. Berna, Gül ve Çiğdem haftanın en düşük puanını alarak elenen isimler oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;