Kuaförüm Sensin’de yeni hafta coşku ve heyecanla başladı. Jüri üyesi Işıl Reçber’in sunuculuğuyla renk kattığı haftanın ilk gününde yeni yarışmacılar kuaför Yasin, makyöz Yağmur ve model Özge yarışmaya merhaba dedi.

“Kına Gecesi” konsepti için kıyasıya yarışan takımlar Turan Şahin’in Karadeniz ezgileriyle coştu. Döktüğü gözyaşlarıyla dikkat çeken kuaför Özcan’ın duygusal hikayesi ise herkesi hüzne boğdu.

Makyajın prensi Seçkin Süngüç’ün çok beğenilen doğal dudak peelingi ve Adnan Serter’in beyaz saçları hızlıca kamufle eden uygulaması ilgi topladı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.45’te Show TV’de!

İşte o anlar;