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Kuaförüm Sensin'de yarışma heyecanı konser tadında başladı. Pop müziğin genç yeteneklerinden Simge Sağın şarkıları ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Kıyasıya mücadelede modeller bu kez “Sevgilinin ailesi ile tanışma” konsepti için özene bezene hazırlandı. Ezgi’nin telefon mesajlarını paylaşarak yaptığı şok eden açıklama en çok rakibi Gizem’i şaşırttı. Sinirleri geren yorumlar ise zaman zaman gerilimi arttırdı.

Günün sonunda yıldızlı puanlarla birinci olan ekip bir kez daha Tayfun, Serap ve Çiğdem üçlüsü oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.45’te Show TV’de!

İşte o anlar;