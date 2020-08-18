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Kuaförüm Sensin’de iddialı rakipler, keyifli bir yarışı daha geride bıraktı. Günün konsepti Adnan Serter’in seçtiği topuz modeliydi ve kıyasıya mücadelede jüri üyelerinin beğenisini kazanmak hiç kolay olmadı.

Keyifli sohbetlerin yanı sıra Seçkin Süngüç, yaz makyajına dair olmazsa olmazları izleyicilerle paylaştı.

Stüdyoda modeller arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, duygusallığı ile bilinen kuaför Özcan’ın bahçedeki görüntüsü herkesi gülümsetti.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.45’te Show TV’de!

İşte o anlar;