Kuaförüm Sensin'de misafir sürprizi!

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Yarışmacılar sadece modellerini değil tatlı konuklarını da süsleyip püsledi. İmaj tazelemek isteyen altın kızlar saçlarını ve makyajlarını yarışmacılara emanet etti.

Tatlı sohbetler eşliğine saçlar kesildi, makyajlar yapıldı. Misafir izleyicilerin ziyaretinde ortaya renkli görüntüler çıktı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;