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Seslerin yükseldiği sırada sinirleri bozulan Sevda kendini kötü hissedince yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. Neyse ki korkulan olmadı, sıkıntıyı kısa sürede atlatan Sevda yarışa kaldığı yerden devam etti. Ancak dört modelin söz düellosu bitmek bilmedi.

Günün en keyifli bölümlerinden biri de Kuaförüm Sensin ekibinin şanslı izleyicisine yaptığı bir sürprizdi. Adnan Serter’e saçını boyatmak isteyen Kuaförüm Sensin izleyicisi Ayça’nın hayali gerçek oldu.

Saçını Serter’in ellerine teslim eden Ayça’nın sevinci görülmeye değerdi. Sürprizleri, heyecanı ve adrenalini ile izleyiciyi ekrana kilitleyen bölümün finalinde ise “Kostüm Partisi” konseptinin birincisi Yasin, Yağmur ve Özge oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;