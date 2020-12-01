Korona virüsü kapsamında yeni yasaklar gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında yeni tedbirler dün akşam açıklandı. Peki Kuaförler ve berberler kapandı mı? Berberler açık mı? İşte haberin detayları...

KUAFÖR VE BERBERLER KAPANDI MI?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok karar açıklandı. Berberler ve kuaförlerin faaliyetleri bir sonraki karara kadar devam edecek.

Berberler ve kuaförler kapanmadı.