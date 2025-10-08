Habertürk
        Kuaför komşu esnafın dükkanına saldırdı! | Son dakika haberleri

        Kuaför komşu esnafın dükkanına saldırdı!

        Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da bir kuaför ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisindeki o kuaför önce komşu esnafın dükkanına saldırdı. Sonra da dükkan sahibini makasla yaraladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 20:20 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:20
        Kuaför komşu esnafın dükkanına saldırdı!
        Olay, Ankara’da meydana geldi.

        Ankara’da bir kuaför ortalığı birbirine kattı.

        İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisindeki o kuaför önce komşu esnafın dükkanına saldırdı.

        Sonra da dükkan sahibini makasla yaraladı.

