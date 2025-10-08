Kuaför komşu esnafın dükkanına saldırdı!
Giriş: 08.10.2025 - 20:20 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:20
Olay, Ankara’da meydana geldi.
Ankara’da bir kuaför ortalığı birbirine kattı.
İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisindeki o kuaför önce komşu esnafın dükkanına saldırdı.
Sonra da dükkan sahibini makasla yaraladı.
