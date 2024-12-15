Krzysztof Piatek: Harika bir takıma karşı oynadık
Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek, 3-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Harika bir takıma karşı oynadık" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Başakşehir'in forveti Krzysztof Piatek, karşılaşmayı değerlendirdi.
"HARİKA BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"
Piatek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten zor bir maçtı. Harika bir takıma karşı oynadık. 10 kişi kaldık. Gerçekten zor bir durumdu. İkinci yarı planımız işliyordu. Kompakt kalmamız gerektiğini, golü bulacağımızı konuştuk. Sonrasında Fenerbahçe kaliteli oyuncularıyla golü buldu ve kazandı."