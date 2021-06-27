Google, önemli sanatçıları doğum ve ölüm günlerinde unutmuyor ve onları anmak için özel doodle hazırlıyor. Ünlü yönetmen Krzysztof Kieślowski 80. doğum gününde anılıyor.

Krzysztof Kieślowski, 27 Haziran 1941'de doğdu, 13 Mart 1996'da hayatını kaybetti. Polonyalı film yönetmeni ve senaryo yazarıdır.

En bilinen filmleri Üç Renk üçlemesi (1993–1994),Dekalog (1989) serisi ve Véronique’in İkili Yaşamı (1991) adlı filmidir.[1] Kieślowski kariyeri boyunca Cannes Film Festivali Jüri Ödülü (1988),FIPRESCI Ödülü (1988, 1991) ve Ekümenik Jüri Ödülü (1991); Venedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1989),Altın Aslan (1993) ve OCIC Ödülü (1993) ve Berlin Uluslararası Film Festivali Gümüş Ayı (1994) dahil olmak üzere sayısız ödül aldı ve 1995 yılında En İyi Yönetmen ve En İyi Yazma dallarında Akademi Ödülü adayı oldu.

Kieślowski, 2002 yılında British Film Institute'ün Sight & Sound dergisinin modern zamanların en iyi on yönetmeni listesinde ikinci sıraya yerleştirildi.

Belgeselleri

Yüz (Twarz) (1966),oyuncu

Ofis (Urząd) (1966)

Tramvay (Tramwaj) (1967)

İstek Parça (Koncert życzeń) (1967)

Fotoğraf (Zdjęcie) (1968)

Lodz Şehrinden (Z miasta Łodzi) (1968)

Ben Bir Askerdim (Byłem żołnierzem) (1970)

Fabrika (Fabryka) (1970)

İşçiler '71: Bizsiz Bizim Hakkımızda Hiçbir Şey (Robotnicy '71: Nic o nas bez nas) (1971)

Ralliden Önce (Przed rajdem) (1971)

Wrocław ve Zielona Góra Arası (Między Wrocławiem a Zieloną Górą) (1972)

Bakır Madeninde Güvenlik ve Hijyen Prensipleri (Podstawy BHP w kopalni miedzi) (1972)

Gospodarze (1972)

Alıkoyma (Refren) (1972)

Duvarcı (Murarz) (1973)

X-Ray (Przeswietlenie) (1974)

Altgeçit (Przejście podziemne) (1974)

İlk Aşk (Pierwsza miłość) (1974)

Özgeçmiş (Życiorys) (1975)

Hastane (Szpital) (1976)

Sakin (Spokój) (1976)

Klaps (1976)

Bilmiyorum (Nie wiem) (1977)

Gece Bekçisinin Gözünden (Z punktu widzenia nocnego portiera) (1977)

Farklı Yaşlarda Yedi Kadın (Siedem kobiet w roznym wieku) (1978)

Konuşanlar (Gadajace glowy) (1980)

İstasyon (Dworzec) (1980)

Haftada Yedi Gün (Siedem dni tygodniu) (1988)

Uzun Metrajlı Filmler ve TV Dizileri

Personel (1975)

Yara (Blizna) (1976)

Sakin (Spokój) (1976)

Amator (1979)

Huzur (The Calm) (1980)

Kısa İş Günü (Krótki dzień pracy) (1981)

Sonu Yok (Bez końca) (1985)

Kör Talih (Przypadek) (1987)

Dekalog (1988)

Öldürme Üzerine Kısa Bir Film (Krótki film o zabijaniu) (1988)

Aşk Üzerine Kısa Bir Film (Krótki film o miłości) (1988)

Véronique’in İkili Yaşamı (La Double vie de Véronique/Podwójne życie Weroniki) (1991)

Üç Renk: Mavi (Trois couleurs: BleuTrzy kolory: Niebieski) (1993)

Üç Renk: Beyaz (Trois couleurs: Blanc/Trzy kolory: Biały) (1994)

Üç Renk: Kırmızı (Trois couleurs: Rouge/Trzy kolory: Czerwony) (1994)

Senaryosunu Yazdığı ve Başka Yönetmenler Tarafından Yönetilen Filmler

Nadzieja (2007) (Araf)

Enfer, L' (2005) (Cehennem)

Heaven (2002) (Cennet)

Duze zwierze (2001)

Kendi Hakkında Yaptığı Belgeseller

Krzysztof Kieślowski: A Masterclass for Young Directors (1995) (TV)

Krzysztof Kieślowski: I'm So-So... (1995)

A Short Film About Decalogue: An Interview with Krzysztof Kieślowski (1996)

Kitaplar

Kieslowski Kieslowski'yi Anlatıyor - Danusia Stok