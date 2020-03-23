Kronik kelimesi nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KRONİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kronik şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kuronik, kranik" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'kronik'tir.

KRONİK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı,

-Süreğen,

-Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş"

-Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vakayiname

gibi anlamlara sahip olan kronik sözcüğü, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.