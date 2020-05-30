Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar nelerdir? Sorusu devlet memurları tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, Kronik rahatlıkları bulunan vatandaşlar idari izinli sayılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BELİRLEDİĞİ KRONİK HASTALIKLAR NELER?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan kronik hastalar, aşağıdaki hastalıklara göre belirlendi.

"Bağışıklık sistemi düşüklüğü

kronik akciğer hastalığı

astım

KKOAH

kalp/damar hastalığı

böbrek hastalığı

hipertansiyon

karaciğer hastalığı

bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar"

KRONİK HASTALIK NE DEMEK?

Tıbbi nedenlerle ya da semptomlarla ilişkili sağlık sorunları ya da uzun dönem bakım gerektiren (3 ay ve üzeri) durumlar “kronik hastalıklar” olarak tanımlanır. Kronik hastalıklar, normal fizyolojik fonksiyonlarda yavaş ve ilerleyici bir sapmaya, geri dönüşümsüz değişikliklere neden olan, yaşamın uzun bir dönemini kapsayan, sürekli tıbbi bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır.

Kronik hastalıklar ayrıca bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) yani bir enfeksiyon ajanından kaynaklanmayan genetik yatkınlık, yaşam tarzı veya çevresel maruziyetten kaynaklanan hastalıklar olarak da tanımlanabilir