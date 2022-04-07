Kanserde neştersiz tedavi yöntemi

Kriyoablasyon hakkında uzman olan Doç. Dr. Ahmet Salduz ve Avrupa Onkoloji Enstitüsü Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Franco Orsi, detayları anlattı. Salduz, “Bu işlemin adı kriyoablasyon. Türkiye'de de artık kemik metastazlarında uygulamak mümkün. Avantajı neştersiz bir işlem olması. Bir iğne girip çıkıyor. Tümörlü alanı dondurarak aslında bir nekroz (patolojik ölüm) oluşturuyor. Kanserli hastaların ağrılarının giderilmesinde ve seçilmiş hastalarda küratif amaçlı uygulanmaktadır.”
İKİ ÜLKENİN UZMANLARI TEK BİR AMELİYAT İÇİN BULUŞTU
Doç. Dr. Salduz ve Prof. Dr. Orsi, meme kanserinden kaynaklı kemik metastazı olan bir hasta için buluştu. İtalya’dan davetle gelen Prof. Dr. Orsi, kriyoablasyon uygulamalarını kendi ülkesinde, hastalarına sıklıkla uyguladığını anlattı. Prof. Dr. Orsi, “İstanbul’da böyle bir uygulamaya katılabilme şansını verdiği için meslektaşıma çok teşekkür ederim. Biz de kendi ülkemizde bu işlemi karaciğerde, akciğerde, memede, böbrekte, kemik tümörlerinde ve yumuşak dokularda sıklıkla kullanıyoruz” dedi.
KRİYOABLASYON İŞLEMİ YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRÜYOR
Uzmanlar, kriyoablasyon yani dondurma tedavisi sayesinde özellikle kemik metastazlarının daha kolay giderilebildiğine ve ağrıların giderildiğine dikkat çekti. İşlem ortalama bir saat sürüyor. Kriyoablasyon, nokta atışı ile sadece tümörü tahrip edip dokulara zarar vermediği için güvenle kullanılabiliyor.
“METASTAZI DOLDURMUYORUZ, DONDURUYORYUZ”
İşlemin detayları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Salduz, “Metastatik alanı bir şeyle doldurmuyoruz. Bir cihaz yardımıyla sıvı azot kullanılarak donduruyoruz. Teorik olarak o donan bölge ki “ice ball” dediğimiz buz küresi şeklinde bir alan oluşturuyor. Bu çözünürken bu bölge yok oluyor, ölüyor. Daha çok kemik metastazlarında ağrı palyasyonu için tercih ettiğimiz bir yöntem. Bunu birçok yumuşak doku kanserinde de uygulamak mümkün” şeklinde konuştu.
Kriyoablasyon hakkındaki bilimsel yayınlara da dikkat çeken Doç. Dr. Salduz, “Bazı yayınlarda gösterilmiş ki, bu kriyoablasyon etkisiyle bir immün cevap oluşturup, metastetik lezyonlarda küçülme, yok olma, gösterilmiş. Biz iki defa dondurma işlemi yapıyoruz” dedi.
Prof. Dr. Orsi, “Sık görülen kanserlerde kemik metastazları da yaygın görülüyor. Bu metastazlar da çoğu zaman ağrılı oluyor. Bu işlem yaygın kemik metastazı olan kanser hastalarının ağrılarına yönelik birebir diyebileceğimiz bir işlem” diye konuştu.
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