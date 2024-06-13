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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!

        Zonguldak merkezli 4 ilde, kripto para cüzdanıyla saadet zinciri kurduğu iddia edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Yeni üyeden yüzde 5 ile 15 arasında komisyon ve aylık yüzde 21 kâr vaadiyle 200 kişiyi dolandırarak 200 milyon lira civarında vurgun yaptığı öne sürülen şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:04
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        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
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        Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kripto para soğuk cüzdanında para toplandığını tespit etti.

        POLİS ÜÇ AY TAKİP ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcıların kripto para üzerinden saadet zinciri kurduğunu belirledi.

        AYLIK YÜZDE 21 KÂR VAADİ

        Yeni üye karşılığı yüzde 5'ten 15'e kadar komisyon ve ana para üzerinden aylık yüzde 21 kâr vaadiyle işletilen sistemin çarkı tıkandı. Sisteme dahil olanlara ödeme de yapılamadı. Polis ekipleri, 200'e yakın kişinin dahil olduğunu değerlendirdiği saadet zincirinde 200 milyon lira vurgun yapıldığını belirledi.

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        ÜYELERE 'GOLD' VE 'GREEN' STATÜSÜ

        Üyelerine 'green' ve 'gold' olarak statüler verilen sistemin işleyişinin 'yeni üye kaydı'na dayandığı belirtilirken, Ticaret Bakanlığı'nın yapılan işlemleri 'saadet zinciri' olarak tanımladığı öğrenildi.

        15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Zonguldak merkezli Karabük, Sakarya ve Kocaeli'nde 10 Haziran'da yapılan operasyonlarda saadet zincirini kurduğu iddia edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

        8'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, C.L., E.Ç., E.K., Y.E., H.K., M.Ö., Y.S., ve M.Ö. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 'Nitelikli dolandırıcılık’ ile 'kara para aklama' suçlarından haklarında işlem yapılan 8 kişinin savcılıktaki ifadeleri sürüyor.

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