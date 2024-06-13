'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kripto para soğuk cüzdanında para toplandığını tespit etti.

POLİS ÜÇ AY TAKİP ETTİ DHA'da yer alan habere göre 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcıların kripto para üzerinden saadet zinciri kurduğunu belirledi.

AYLIK YÜZDE 21 KÂR VAADİ Yeni üye karşılığı yüzde 5'ten 15'e kadar komisyon ve ana para üzerinden aylık yüzde 21 kâr vaadiyle işletilen sistemin çarkı tıkandı. Sisteme dahil olanlara ödeme de yapılamadı. Polis ekipleri, 200'e yakın kişinin dahil olduğunu değerlendirdiği saadet zincirinde 200 milyon lira vurgun yapıldığını belirledi. REKLAM

ÜYELERE 'GOLD' VE 'GREEN' STATÜSÜ Üyelerine 'green' ve 'gold' olarak statüler verilen sistemin işleyişinin 'yeni üye kaydı'na dayandığı belirtilirken, Ticaret Bakanlığı'nın yapılan işlemleri 'saadet zinciri' olarak tanımladığı öğrenildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Zonguldak merkezli Karabük, Sakarya ve Kocaeli'nde 10 Haziran'da yapılan operasyonlarda saadet zincirini kurduğu iddia edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

8'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, C.L., E.Ç., E.K., Y.E., H.K., M.Ö., Y.S., ve M.Ö. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 'Nitelikli dolandırıcılık’ ile 'kara para aklama' suçlarından haklarında işlem yapılan 8 kişinin savcılıktaki ifadeleri sürüyor.