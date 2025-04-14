Kripto paralarda OM şoku

Kripto para piyasası son günlerde toparlanma emrareleri gösterirken haftaya Mantra'da (OM) yaşanan tarihi düşüşle başladı.

Düne kadar piyasa değeri bakımından ilk 50'de yer alan OM dün 1 saat içerisinde yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti. OM 6 dolardan 0.57 dolara kadar gerilerken, kripto paranın piyasa değeri de 6.2 milyar dolardan 650 milyon dolara geriledi.

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Yaşanan bu şok düşüşün ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. İddialarda öne çıkanı geliştirici ekipten önemli ayrılıklar yaşanması ve ayrılanların ellerindeki OM'leri satması oldu. İddiaya göre bugüne kadar arz edilen OM'lerin yüzde 90'ını geliştiriciler ellerinde tutuyordu.

CEO'DAN İLK AÇIKLAMA: ARKADAŞLAR YENİ UYANDIM

OM'in geliştiricisi Mantra Chain'in CEO'su John Patrick Mullin'in ilk açıklaması ise tepki çekti. Piyasalarda büyük bir şok yaşanırken Mullin X hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, az önce uyandım ve neler olup bittiğini yeni öğreniyorum. Büyük bir OM yatırımcısı bir borsada (CEX) likit olmuş. Detaylar üzerinde hâlâ çalışıyorum ama buradayız ve durumu düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.

İDDİALARI YALANLADI

Mullin daha sonra katıldığı br panelde herhangi bir açık ya da hack durumunun olmadığını belirtti.Mullin2in açıklamasına göre OM'u teminat olarak kullanan büyük bir yatırımcı tasfiye edildi, bu da ani fiyat hareketine sebep oldu. Yakında detaylı bir değerlendirme paylaşılacağını belirten Mullin "Takım üyeleri dahil içeriden kimse kâr elde etmedi" sözleriyle ilk anda ortaya atılan iddiaları yalanladı.