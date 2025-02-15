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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto para piyasasının gündeminde "altcoin ETFleri" var - Kripto Para Haberleri

        Kripto para piyasasının gündeminde "altcoin ETFleri" var

        ABD merkezli yatırım şirketleri, altcoin projeleri için borsa yatırım fonu (ETF) başvuruları yaparken, ETF onayı alan projelerin bu anlamda diğerlerinden pozitif ayrışabileceği belirtiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:27
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        Kripto para piyasasının gündeminde "altcoin ETFleri" var
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        Kripto para piyasası son haftalarda dalgalı bir seyir izliyor.

        En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, ocak ayında 109 bin doları aşarak fiyat rekoru kırmasının ardından düşüşe geçti. Bu süreçte Bitcoin 90 bin doların altına inerken, altcoin projelerinde de sert düşüşler görüldü.

        Kimi altcoin projelerinde düşüş yüzde 50'yi aştı, kısa vadede ise gözler ABD'den gelen ETF başvuru haberlerine çevrildi.

        Geçen yıl Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunca (SEC) onaylanmasının ardından diğer kripto para birimleri için de başvurular yapılıyor.

        BlackRock ve VanEck gibi ABD merkezli büyük yatırım şirketlerinin de aralarında bulunduğu kuruluşlar, Solana, Ripple, Cardano, Litecoin, Dogecoin, Hedera gibi altcoin projelerinde ETF başvurularında bulundu.

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        ETF analistleri, 2025 yılında bazı altcoin projelerinde de ETF'lerin işleme açılacağını ve geleneksel finans sistemi içerisinde bireysel ve kurumsal yatırımcıların bu fonlar aracılığıyla kripto para birimlerine yatırım yapabileceğini belirtiyor.

        "RİPPLE, LİTECOİN VE SOLANA ONAY ALABİLİR"

        Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bora Erdamar, yeni başvuruların durumlarının, Bitcoin ve Ethereum'dan daha farklı olduğunu söyledi.

        Bitcoin ve Ethereum'un sırasıyla 1,9 trilyon dolar ve 300 milyar dolar civarında piyasa değerine sahip olduğunu dile getiren Erdamar, ETF başvurusu yapılan Ripple'ın 150 milyar dolar, Solana'nın 100 milyar dolar ve Litecoin'in 10 milyar dolar civarında piyasa değerine sahip olduklarına dikkati çekti.

        Erdamar, ETF'lerin onaylanması halinde bunun etkilerine dair, "Kripto para ekosisteminde fiyatlama açısından etkisi, Bitcoin ve Ethereum'daki gibi olmayabilir. Bu projeler açısından neticede kurumsal para girişi olacağı için farklı dinamikler sağlayabilir ve bu altcoinlerin diğer altcoinlerden ayrışmasına neden olabilir" dedi.

        SEC'nin daha önce, diğer altcoin projelerine olumsuz yaklaştığını ifade eden Erdamar, ABD Başkanı Donald Trump'ın olumlu açıklamaları ve SEC Başkanı Gary Gensler'in görevden ayrılması sonrasında yeni yönetimin bu konulara daha sıcak yaklaştığını vurguladı.

        Bora Erdamar, altcoin projeleri başvurularının onaylanma ihtimalleriyle ilgili de şunları kaydetti:

        "Büyük şirketlerin Litecoin'e desteği olabileceğine yönelik haberler, Solana'da Trump ve eşi Melania adına projelerin çıkarılması, Ripple'ın lobi gücü gibi etkenleri göz önüne aldığımızda, 2025'in sonuna kadar bu üçünün ETF'sinin çıkma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu üç altcoinin diğerlerinden ETF başvurusu konusunda daha avantajlı olduğuna inanıyorum."

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