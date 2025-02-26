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        Haberler Bilgi Ekonomi Kripto işlemlerinde kimlik zorunluluğu mu geldi, kaç bin TL üzeri işlemlerde geçerli, kimlik bilgisi olmayan hesaplar ne olacak?

        Kripto işlemlerinde kimlik doğrulama dönemi: Kaç bin TL üzeri işlemlerde kimlik doğrulaması gerekiyor?

        Kripto para işlemlerinde yeni bir dönem başladı. 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik kapsamında, belirlenen limit üzeri işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu tutuldu. Peki, yeni kripto düzenlemesi yürürlüğe girdi mi, kimlik doğrulaması için belirlenen limit kaç TL? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:32
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        • 1

          Kripto yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir düzenleme geldi. Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında belirlenen miktar üzerinde işlem yapmak isteyenler kimlik bilgilerini doğrulatmak zorunda kalacak. İşte, yeni düzenlemenin detayları...

        • 2

          KRİPTO İŞLEMLERİNDE KİMLİK DOĞRULATMAK ZORUNLU MU?

          Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu kapsamda 15 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde kimlik bilgilerinin zorunlu olacağı duyurulmuştu.

          Buna göre kripto varlık işlemlerinde gönderenin isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi alınacak.

        • 3

          YENİ KRİPTO DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

          Resmi Gazete'ye göre söz konusu değişikliklere uyum için 2 aylık süre tanındı ve karar 25 Şubat itibarıyla uygulanmaya başladı.

        • 4

          KİMLİK DOĞRULATMAYAN HESAPLARA NE OLACAK?

          Konuya ilişkin Binance Türkiye de açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelik ve tebliğ uyarınca, Türkiye’de yerleşik kripto varlık platformlarında uygulanacak kimlik doğrulama süreçlerinde değişiklikler yapılacaktır. Bu değişiklikleri sizlerle paylaşmak isteriz.

          25-02-2025 tarihinden itibaren, mevcut kullanıcılarımız Binance TR web sayfası veya uygulamasını kullandıklarında ya da işlem yapmadan önce yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirilecektir.

          25-04-2025 tarihinden itibaren, kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesap fonksiyonları (yatırma ve çekme işlemleri dahil) kimlik doğrulama tamamlanana kadar kısıtlanacaktır. Bu tarihten sonra, yalnızca kimlik doğrulama gerekliliklerini yerine getiren kullanıcılar işlem yapabilecektir.

          Bu karar, 25-12-2024 tarihli ve 32763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeler kapsamında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler doğrultusunda alınmıştır. Bu değişikliklerle birlikte, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları finansal kuruluş olarak tanımlanmış olup, kimlik doğrulama süreçleri ilgili Yönetmelik ve Tebliğ'deki maddelere uygun şekilde güncellenmiştir.

          Bu güncellemenin platformdaki deneyiminizi etkileyebileceğini anlıyoruz. Ancak her zaman olduğu gibi, bu sürecin sizin için mümkün olduğunca sorunsuz ve akıcı ilerlemesini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Göstermiş olduğunuz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 25-04-2025 tarihi itibarıyla, kimlik doğrulama süreci tamamlanmadığı için açık pozisyonların kapatılması ve hesap üzerinde uygulanacak kısıtlama sebebiyle doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan Binance TR sorumlu tutulmayacaktır."

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