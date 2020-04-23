23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kril Yağı; karidese benzeyen kril adındaki küçük bir deniz canlısından elde edilen bir yağdır. Ve son dönemlerde omega 3 kaynağı olarak popüler olmuş durumda. DHA açısından zengin bir yağ. Omega3 den daha sağlıklı bir alternatif olarak gösteriliyor.
Kril Yağı kötü kolestrolü düşürmede yardımcı ayrıca iyi kolesterolüde yükseltmesi açısından fayda sağlıyor. Kril yağı, kandaki yağ oranının da düşmesi için balık yağından daha etkili olmaktadır.
Kril yağı kolesterol seviyesini düşürerek kalp sağlığını ve damar tıkanıklığını önlemede alternatif olabilecek bir yağ.
Omega 3 eksikliği beyinde tahribat yaparak hafızaya ve beyin yaşlanmasına neden oluyor, bu açıdan kril yağı bu etkileri azaltmakta ve korumaya yardımcı olmaktadır. Yüksek oranda DHA içermesi yaşlanma etkilerini azaltıyor.
Kril yağı adet sancılarına da iyi geliyor ancak kesin bir sonuç bu durum için mevcut değil.
Eklem iltihaplanmaları ile ilgili yağlanmalarda kril yağı etkili olarak iltihabı önlemeye yardımcı oluyor.
Cilt üzerinde olumlu etkiler sağlayan kril yağı cildin yaşlanmasına engel oluyor ve ayrıca cilt kanserini önlemede de etkili bir besin. Kril yağında bulunan antioksidanlar diğer antioksidanlara göre daha etkili olarak tespit edilmiş. İlerleyen yaşlarda kırışıklıkların azalması için kril yağının kullanılması bu açıdan fayda içerir.
Omega3 yağ asitleri beyin fonksiyonlarını dengeleyerek bazı hafıza ve bunama belirtilerine etki ederek iyileşmesini sağlar. Depresyon hallerinde iken kullanılan antidepresan ilaçların oluşturduğu; halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik durumlarına Kril yağı kullanarak son vermek mümkün oluyor. Tabi ki tedavi etmez ama en azından daha fazla rahatlamak için alternatif sunar.
Kril yağı; bağışıklık sistemini güçlendirir, böbrek fonksiyonlarının gelişmesine katkı sağlar, vücutta gerekli hormon dengesini kontrol eder, ruhsal olarak rahatlamaya yardımcı olur, göz sağlığını korumada etkendir ve enerji açısından da takviye oluşturur.
Kril yağı 3 aydan fazla kullanılmamalıdır. Kanın pıhtılaşmasına neden olması; geçirilecek bir ameliyat öncesinde en az 2 hafta kala bırakılmalıdır. Çok fazla kullanımı sonrası; mide bulantısı, ishal, midede yanma hissi ve ağız kokusu yapabilir.
Kril yağı hakkında çok fazla araştırma yapılmış ama buna rağmen kesin sonuçlar yoktur. O nedenle kulaktan dolma bilgilerle kullanmak doğru değildir.
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