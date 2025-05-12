Kremlin: Savaşı sonlandırmak için görüşme önerimiz dünyadan karşılık gördü

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için doğrudan görüşme önerisinin dünya liderleri arasında destek bulduğunu söyledi.

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Rusya'nın savaşa uzun vadeli barışçıl bir çözüm bulmanın yollarını aramak niyetinde olduğunu ifade eden Peskov, barış görüşmeleri konusunda daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini de sözlerine ekledi.

"Polonya Rus düşmanı"

Kremlin, Polonya hükümetinin Rusya'nın Krakow'daki konsolosluğunu, Rus istihbaratının geçen yılki bir kundaklama saldırısına karıştığı iddiasıyla kapatmasının ardından Polonya'yı Rus düşmanlığıyla suçladı.

Peskov, Varşova'daki bir alışveriş merkezinde çıkan büyük yangının arkasında Moskova'nın olduğu iddiasının tamamen asılsız olduğunu söyledi.