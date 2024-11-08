Kremlin: Putin, Trump'la görüşmeye hazır

ABD Başkanlık Seçimleri'ni Donald Trump'ın kazanmasının ardından en merakla beklenen konulardan biri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğinin ne olacağı.

Kampanya döneminde bu savaşı çok kısa bir süre içinde bitirebileceğini söyleyen ve Ukrayna lideri Zelenskiy'i eleştiren Trump, Rus lider Putin'le de görüşebileceğini dile getirmişti.

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Trump'ın kazanmasının ardından Kremlin'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kremlin, Putin'in Donald Trump ile Ukrayna konusunu görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun Putin'in taleplerini değiştireceği anlamına gelmediğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini söyledi.

Putin, Moskova'nın ABD'nin yeni lideriyle diyaloğa hazır olduğunu söylemişti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Trump ve Putin arasında gerçekleşmesi muhtemel bir telefon görüşmesine ilişkin bir soru üzerine henüz bu konuda somut bir bilgi olmadığını ve Rusya-ABD ilişkilerinde herhangi bir iyileşmeden söz etmenin erken olacağını belirtti, ancak Putin'in birçok kez diyaloğa açık olduğunu açıkça belirttiğini vurguladı..