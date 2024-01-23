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        Haberler Dünya Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin hazırlık süreci devam ediyor

        Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin hazırlık süreci devam ediyor

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlık sürecinin devam ettiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:14
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        Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin hazırlık sürecinin devam ettiğini belirterek, "Rusya ve Türkiye arasında üst düzeydeki temaslar gündemde." dedi.

        Foto: AA
        Foto: AA

        Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin hazırlık sürecinin devam ettiğini belirten Peskov, "Rusya ve Türkiye arasında üst düzeydeki temaslar gündemde ve hazırlanıyor. İki lider ziyaretin tarihi üzerinde mutabakata varır varmaz bilgilendireceğiz." diye konuştu.

        Foto: AP
        Foto: AP

        Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkiv kentine yönelik sabah saatlerinde saldırı düzenlediğine dikkati çeken Peskov, bunun Ukrayna ordusunun hafta sonu düzenlediği, Donetsk'te 28 kişinin ölümüne neden olan saldırıya yanıt olmadığını kaydetti.

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        Peskov, "Özel askeri operasyonu sürdürüyoruz ancak Kiev yönetiminin yaptıklarının aksine ordumuz, sosyal tesisleri, sivillerin yaşadığı mahalleleri, sivilleri vurmuyor. Bu, ordumuzu Kiev yönetiminin ordusundan farklı kılıyor." ifadesini kullandı.

        Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrine hafta sonu Ukrayna ordusunca yapılan saldırıda 28 kişi ölmüş, en az 20 kişi yaralanmıştı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm sorumlu hükümetler ve uluslararası kuruluşlara bu saldırıyı kınama çağrısında bulunmuştu.​​​​​​​

        Kremlin de bu saldırıyı "korkunç terör eylemi" olarak nitelendirerek kınamıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #türkiye
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