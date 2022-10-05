Son dakika: Kremlin'den Elon Musk'ın tartışmalı anketine destek geldi: Çok olumlu bir adım - Ukrayna Rusya savaşı

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Kremlin, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sonlanması için Twitter üzerinden yaptığı tartışmalı ankete destek verdi.

Musk, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonlanmasına yönelik Twitter üzerinden yaptığı ankette sosyal medya takipçilerine bu maddelere katılıp katılmadıkları sormuştu; "Ukrayna-Rusya Barışı: BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerini yeniden yapın. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gider. Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su temini güvence altına alındı. Ukrayna tarafsız kalır"

"ÇOK OLUMLU BİR ADIM" Musk'ın anketi tartışma yaratırken, Kremlin'den Musk'a destek geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Elon Musk gibi birinin barışçıl bir çıkış araması çok olumlu bir adım." dedi. Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Birçok profesyonel diplomatla karşılaştırıldığında Musk hala barışa ulaşmanın yollarını arıyor. Ve Rusya'nın şartlarını yerine getirmeden barışa ulaşmak imkansız." ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY YANIT VERMİŞTİ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Musk'a yine Twitter'dan düzenlediği anket ile yanıt vermişti. Zelenskiy, "Ukrayna'yı mı Rusya'yı mı destekleyen Elon Musk'ı daha çok seversiniz?" Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle Musk, bir hafta içinde Starlink geniş bant uydu internet bağlantısı sağlayan terminallerini Ukrayna'ya ulaştırmış ve Ukraynalılara yerel altyapıdan bağımsız internet servisi sağlamıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.