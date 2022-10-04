Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter hesabından Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen bölgeleri hakkında anket yaptı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Musk'a anket yoluyla yanıt verdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, 30 Eylül'de Ukrayna'nın dört bölgesi Rusya tarafından ilhak edildi. Musk, Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin şu anketi düzenledi ve kullanıcılardan "evet" ya da "hayır" yanıtı vermelerini istedi;
"Rusya-Ukrayna barışı
- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gitmeli.
- Kırım, resmen Rusya'nın bir parçası olarak tanınmalı.
- Kırım'a su temini güvence altına alınmalı.
- Ukrayna tarafsız kalmalı."
Musk, kısa bir süre sonra yaptığı ankette ise kullanıcılara "O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli." sorusunu yöneltti.
"HANGİ ELON MUSK'I DAHA ÇOK SEVİYORSUNUZ?"
Musk'ın anketleri sosyal medyada tartışma yaratırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sorduğu soruyla Musk'a yanıt verdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından kullanıcılara "Hangi Elon Musk daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen ya da Rusya'yı destekleyen?" sorusunu sordu.
MUSK TEPKİLERİ UMURSAMIYOR
Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnyk, Musk'ın açıklamalarına sert bir şekilde tepki göstererek, "S..tir git Elon Musk sana diplomatik yolla yanıt veriyorum" dedi.
Gelen tepkileri umursamadığını dile getiren Musk, "Rusya, Ukrayna'nın 3 katından fazla nüfusa sahip, bu yüzden Ukrayna'nın tamamen bir zafer kazanması pek olası değil. Milyonlarca insanın ölme ihtimalini umursuyorum. Eğer Ukrayna'da insanları önemsiyorsanız barışı arayın."
Şubat ayından Rusya'nın işgali sebebiyle Ukrayna'da internetin kesintiye uğradığı günleri hatırlatan Musk, "SpaceX, Starlink'i etkinleştirmek ve desteklemek için Ukrayna'da şu ana kadar 80 milyon dolara yakın para harcadı. Rusya'ya desteğimiz 0 dolar. Açıkçası, biz Ukrayna yanlısıyız." dedi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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