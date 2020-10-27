Kremalı Domates Çorbası Malzemeler:

3 su bardağı domates suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı süt (yarım yağlı)

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı krema

Tuz

Karabiber

Kremalı Domates Çorbası Yapılışı:

Tereyağı, derin bir tencere içine koyun eritin.

Unu ekleyip, unsu kokusu gidene kadar kavurun.

Suyu ve domates suyunu ekleyip iyice karıştırın.

Sütü, tuzu, pul biberi ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Kıvam alana kadar pişirin.

Kremayı bir kase içinde çırparak, çorbanın üzerine gezdirin.

Kaşar peyniri rendesi bir dal fesleğen de varsa ekleyin

Muhteşem çorbanız hazırdır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Unu iyice kavurun ki, çiğ kokusu kalmasın.

Suyunu eklemeden önce, kavrulan unun biraz ılınmasını sağlayın.

Topaklanma olmaması için sürekli karıştırarak pişirin.