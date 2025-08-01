Yeni karar yürürlüğe girdi: Kredi kartı, nakit avans ve KMH faiz oranları ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı harcamaları ve nakit avans işlemlerine uygulanan faiz oranlarında aşağı yönlü bir güncelleme gerçekleştirdi. 1 Ağustos bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, özellikle borçlanma maliyetlerini azaltmak isteyen milyonlarca kart kullanıcısı açısından kritik bir önem taşıyor. Faizlerdeki bu düşüş, bireylerin kısa vadeli finansman tercihlerinde de önemli rol oynayacak. Peki, yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı faizleri yüzde kaç oldu? İşte, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni oranlara dair tüm ayrıntılar...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerine yönelik faiz oranlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Bu düzenleme, kısa vadeli nakit ihtiyacını kredi kartı üzerinden veya taksitli nakit avans hesabından karşılayan vatandaşlar için önemli sonuçlar doğuracak. Yeni uygulama, 1 Ağustos 2025 bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Peki, kredi kartı kullanımlarında geçerli olacak yeni faiz oranları ne durumda? İşte güncellenen oranlar ve uygulamaya dair tüm detaylar…
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2025 GÜNCEL KREDİ KARTI VE NAKİT AVANS FAİZ ORANLARI
- Kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.
- Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.
- Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.
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KREDİ KARTI FAİZ İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkez Bankası tarafından belirtilen yeni oranlar 1 Ağustos 2025 Cuma bugünden itibaren geçerli olacak.
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