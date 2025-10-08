Kredi kartı borç yapılandırma başvurusu için son gün ne zaman, kaç aya kadar taksit yapılabilir?
Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvurularda son günlere girildi. Vatandaşların, son tarihten önce başvuru yapması halinde azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak uygulanacak ve toplam borç tutarı 48 ay vadeye kadar taksitlendirilebilecek. Peki, kredi kartı yapılandırma son gün ne zaman, yapılandırma nasıl yapılıyor? İşte, detaylar...
Kredi kartı borç yapılandırma başvuruları için son günlere girildi. Yapılandırma kapsamında toplam borç yüzde 3,11 azami faiz oranı ile 48 aya kadar taksit yapılabilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Peki, kredi kartı borç yapılandırma için son gün ne zaman?
KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.
KREDİ KARTI KAÇ AYA KADAR YAPILANDIRILABİLİYOR?
BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.
KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA DETAYLARI
- Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.
- Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.
- Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.