Kredi kartı borç yapılandırma başvuruları için son günlere girildi. Yapılandırma kapsamında toplam borç yüzde 3,11 azami faiz oranı ile 48 aya kadar taksit yapılabilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Peki, kredi kartı borç yapılandırma için son gün ne zaman?