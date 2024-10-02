KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ Mİ, NE KADAR OLDU?

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.