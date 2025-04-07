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        Haberler Yaşam ‘Kravatlı simitçi’ takım elbisesiyle tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor

        'Kravatlı simitçi' takım elbisesiyle tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor

        Bursa'da yaşayan 59 yaşındaki Ahmet Berksun, her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına gidiyor. Sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satan Berksun'u, diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Ahmet Berksun, çevresinde 'kravatlı simitçi' olarak tanınıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:49
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          öy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 2005 yılında emekliye ayrılan ve çeşitli işlerde çalışan Ahmet Berksun, 5 yıl önce, Antalya'nın Alanya ilçesinden Bursa'ya taşınıp, simit satmaya başladı.

        • 2

          Aslen Çorumlu olan ve 3 yıldır her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına giden Berksun, sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satıyor.

        • 3

          Berksun’u diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Şık tarzıyla hem çarşı esnafının hem de müşterilerinin ilgisini çeken Berksun, sıcak diyalogları ve güler yüzüyle de takdir ediliyor.

        • 4

          "UNLU MAMUL İŞİYLE UĞRAŞAN HERKESİN DÜZENLİ BİR GİYİME İHTİYACI VAR"

          Hijyen konusunda titiz davranan ve eldivenle tuttuğu simitleri, müşterilerine ikram eden Berksun, sadece kış aylarında değil, yaz sıcağında da tarzından ve dış görünüşünden taviz vermeyerek, takım elbisesi ve kravatıyla, çarşı çarşı dolaşıp simit satıyor. Hijyen ve şıklık konularında sektörde fark yaratmayı amaçlayan Berksun, mesleğine verdiği önemi toplumsal bir ihtiyacı karşılamak olarak değerlendiriyor. Çevresinde ‘kravatlı simitçi’ olarak tanınan Ahmet Berksun, her işte bir öncüye ihtiyacın olduğunu dile getirerek, “Ben de simit dünyasında öncülük yapmayı düşündüm.

        • 5

          Buna da toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bence temizliğin ön planda olması gerekli. Sadece sokak simitçilerinde değil, simit saraylarında bile böyle kıyafetlerin düzgün olması ve müşteriye özenli hareket edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Unlu mamul işiyle uğraşan herkesin düzenli bir giyime ihtiyacı var" dedi.

        • 6

          "HİJYENE ÖNEM VERMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

          Meslektaşlarına tavsiyelerde de bulunan Ahmet Berksun, sokakta simit satan ve simitçi dükkanlarında çalışanların da müşteriyle ilgilenirken kılık kıyafetlerinin düzgün olması ve takım elbise giymesi gerektiğini belirterek, “Ayrıca hijyene önem vermelerini tavsiye ediyorum. Ben bir sokak simitçisi olarak bunlara dikkat ediyorsam, onların da dikkat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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