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Kraliyette 'ırkçılık' krizinde yeni perde: O sözleri söyleyen kim?

Yazar Tom Bower'ın 'İntikam: Meghan, Harry ve Windsor Arasındaki Savaş' adlı yeni kitabındaki iddialar gündem yaratmaya devam ediyor. Kitapta yer alan bir iddia da uzun zamandır süren 'ırkçılık' iddiaları hakkındaydı. Bower bebeğin rengi ile ilgili sözleri Cornwall Düşesi Camilla'nın söylediğini öne sürdü.

23.07.2022 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, kraliyetten ayrıldıktan sonra ilk röportajlarını Mart 2021'de ABD'li televizyoncu Oprah Winfrey'e vermişlerdi. 

  • Gündem yaratan röportajda Markle intiharı düşündüğünü, kraliyet ailesinin bir üyesinin de gelecekteki çocuklarının hangi ten rengine sahip olacağını sorduğunu iddia etmişti. Kişinin adı hiç açıklanmamış ancak Kraliçe II. Elizabeth ve ölen eşi Prens Philip olmadığı vurgulanmıştı.

  • Kraliyet ise bu iddialarının gerçek dışı olduğunu öne sürmüştü.

    Yazar Tom Bower'ın 'İntikam: Meghan, Harry ve Windsor Arasındaki Savaş' adlı kitabında ise bu tartışmalara yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı.

     

  • Bower'ın kitabında tartışmalara neden olan sözleri Prens Harry'nin üvey annesi olan Cornwall Düşesi Camilla'nın söylediği öne sürüldü. 

  • İddialara göre çift bebekleri olacağı müjdesini ilk verdiğinde Camilla Bowles, üvey oğluyla yaptığı bir konuşmada, "Çocuğunuzun kızıl ve Afro saçlı olması komik olmaz mıydı?" dedi.

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