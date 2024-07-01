Kraliyetin EURO 2024'te galibiyet sevinci

Futbol Birliği Başkanı Prens William, çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis'ye (6), futbolculara iletmek istedikleri bir tavsiyeleri olup olmadığını sorduğunu söyleyerek, Prens Louis'den aldığı tavsiyeyi şöyle aktarmıştı: Bu sabah çocuklarla birlikte okul yolundaydım ve 'Bugün İngiltere takımına ne söylemeliyim' dedim. Sizin için aldığım en iyi tavsiye normalde yediğinizin iki katı kadar yemek yemenizdi. Sonra hepinizin devasa karınlarınızla sahada koşturduğunuzu hayal ettim. Sanırım en küçüğümün tavsiyesine ihtiyatlı yaklaşmalısınız.