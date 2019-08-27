67 yaşındaki Tayland Kralı'nın 34 yaşındaki sevgilisi Sineenat Wongvajirabhakdi, fotoğraflarda bir savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, sevgilisi Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya'yı önce generali yapmış, eşinden boşandıktan sonra da geçtiğimiz mayıs adında Suthida ile evlendiğini ve Suthida'yı ülkenin Kraliçesi olarak ilan ettiğini duyurmuştu.

Nikahın yasalara ve kraliyet geleneklerine uygun olarak gerçekleştiği ve Kraliçe Suthida'nın bundan böyle kraliyet ailesi mensuplarının tüm imtiyazlarına sahip olacağı ifade edilmiş, Kraliyet nikah töreninin başkent Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda gerçekleştiği söylenmişti.

ORGENERAL ÜNVANI VERİLMİŞTİ

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi. Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.

'RESMİ METRES' İLAN ETTİ

Evliliğinin üzerinden 3 ay geçmeyen Kral Maha, bu kez de bir hemşireyi general yaptı ve 'kraliyet metresi' ilan etmiş, Kral Maha'nın 67 yaşına girdiği doğum gününde gerçekleşen törene Kral'ın eşi de katılmıştı.

Askeri hastanede hemşire olan yeni general 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'nin resmi metres ilan edilmesiyle, mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçildiği 1932 yılından beri, ilk kez bir Tayland Kralı çok eşli oldu. Törende ayrıca yeni generale 4 adet üstün şeref madalyası ve cesaret madalyası verildi.

Savaş pilotu, hemşire ve koruma görevlisi olan Sineenat, Tayland'da yaklaşık 1021 yılından sonra bu sıfatı taşıyan ilk kişi. Sarayın internet sitesinde Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafının yanı sıra, 46 sayfalık biyografisine de yer verildi.

"OĞLUM BİRAZ DON JUAN'DIR"

Unvanı Kral Rama 10 olan Vajiralongkorn babası Kral Bhumibol Adulyadej'in Ekim 2016'da 70 yaşındayken ölmesi üzerine ertesi gün Budist ve Brahman dini töreniyle tahta geçti.

Daha önce 3 kere evlenen Tayland Kralı Vajiralongkorn'ın evlilikleri kadınlara olan düşkünlüğü sebebiyle bitmişti.

Kral Vajiralongkorn'ın annesi Kraliçe Sirikit oğlunu 'zampara' olarak nitelemişti. Sirikit, 1982'de ABD'ye yaptığı bir ziyarette, "Oğlum veliaht prens biraz Don Juan'dır. İyi bir öğrencidir, iyi bir çocuktur fakat kadınlar onu ilginç buluyor o da kadınları daha çok ilginç buluyor" demişti.

TAYLAND KRALI'NIN EVLİLİKLERİ

Kral Vajiralongkorn ilk evliliğini 1977'de kuzeni Princess Soamsawali Kitiyakara ile yaptı. Bu evliliklerinden kızları Bajrakitiyabha doğdu. Fakat evlilikleri kısa sürdü. O zaman veliaht Pres olan Maha Vajiralongkorn metresi film yıldızı Yuvadhida Polpraserth'den 4 oğlu ve bir kızı vardı. Hepsi birlikte yaşadı. Kralın karısı Prenses Soamsawali Kitiyakara prensten ayrılmak istemedi. Maha Vajiralongkorn 1993'te karısı Prenses Soamsawali Kitiyakara'yı mahkeme kararıyla boşadı.

Maha Vajiralongkorn ertesi yıl Yuvadhida ile evlendi. Ancak Yuvadhida kocasından kaçarak İngiltere'ye gitti.

Kral Maha Vajiralongkorn 3. evliliğini 2001 yılında, 1992’den beri hizmetinde bulunan eski bir garson olan Srirasmi Suwadee ile yaptı. Bu evlilik 2005'te bir oğlu olana kadar gizlendi.

Çift The Foo Foo adını verdikleri bir köpek aldı ve hiçbir köpekseverin olamayacağı kadar bu köpeğe bağlandılar. Kral Maha Vajiralongkorn Kraliyet Hava Kuvvetlerinde onu Mareşal yapıp ona özel üniforma giydirdi. 2007 yılında Foo Foo, ABD Büyük elçisi Ralph Boyce tarafından özel misafir olarak kabul edildi. Foo Foo 2015 yılında öldüğü zaman, yakılmadan önce Kral Maha, ona Budist geleneğine göre 4 gün süren büyük bir cenaze töreni düzenledi. Kral 3. Eşinden, 4 milyon 500 bin paundluk bir anlaşmayla boşadıktan sonra onu bilinmeyen bir yere sürgünü gönderdi.