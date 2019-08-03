Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, sevgilisi Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya'yı önce generali yapmış, eşinden boşandıktan sonra da geçtiğimiz mayıs adında Suthida ile evlendiğini ve Suthida'yı ülkenin Kraliçesi olarak ilan ettiğini duyurmuştu.

Nikahın yasalara ve kraliyet geleneklerine uygun olarak gerçekleştiği ve Kraliçe Suthida'nın bundan böyle kraliyet ailesi mensuplarının tüm imtiyazlarına sahip olacağı ifade edilmiş, Kraliyet nikah töreninin başkent Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda gerçekleştiği söylenmişti.

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi. Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.

HEMŞİREYİ 'RESMİ METRES' İLAN ETTİ

Evliliğinin üzerinden 3 ay geçmeyen Kral Maha, bu kez de bir hemşireyi general yaptı ve 'kraliyet metresi' ilan etti. Kral Maha'nın 67 yaşına girdiği doğum gününde gerçekleşen törene Kral'ın eşi de katıldı.

Askeri hastanede hemşire olan yeni general 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'nin resmi metres ilan edilmesiyle, mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçildiği 1932 yılından beri, ilk kez bir Tayland Kralı çok eşli oldu. Törende ayrıca yeni generale 4 adet üstün şeref madalyası ve cesaret madalyası verildi.

Tayland'da kralı eleştirmenin 15 yıl hapisle cezalandırılması nedeniyle yerel basında kutlama dışında haber yer almadı.