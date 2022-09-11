Kraliyet ailesinde uzun aradan sonra bir ilk

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yas sürüyor.
Dün resmen ülkenin yeni hükümdarı ilan edilen Kral III. Charles'ın oğlu Galler Prensi William ve Galler Prensesi eşi Kate Middleton Windsor Kalesi'nin önünde halkla bir araya geldi. Çifte, 2020 yılında kraliyetten ayrılarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle katıldı.
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Harry-Meghan çiftinin Mart 2020'den beri ilk kez Prens William ve Middleton ile yan yana görüntülendiği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prens William'ın Harry-Meghan çiftinin törende yer almasını istediği, Kraliyet ailesinin "bu zor zamanında birlikte görünmesinin önemli olduğunu" söylediği belirtildi.
Markle-Harry ile William-Middleton çifti, araçlarından inerek kalenin önüne halk tarafından Kraliçe için bırakılan çiçeklerin ve notların bulunduğu alanı gezdi, kalabalığı selamladı. Çiftler halkla ayrı ayrı ayaküstü sohbet ederken, çiçekleri de kabul etti.
Öte yandan, Kate ve William, Kraliçe II. Elizabeth’e yakın olmak için kısa süre önce Windsor'a taşınmıştı. Meghan ve Harry'nin ise Kraliçe'nin 19 Eylül'de yapılacak cenaze törenine kadar İngiltere'de kalması bekleniyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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