Kraliyet ailesi sarayın balkonunda: Prens Louis herkesten rol çaldı

Kraliyet ailesi, Avrupa Zafer Günü'nün 80'inci yıl dönümü için dört günlük kutlamaların başlangıcında, Buckingham Sarayı balkonundan bir uçuş gösterisi izledi.

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Binlerce kişi, silahlı kuvvetlerin uçak gösterisi için sarayın önünde toplandı. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya, Galler Prensi William, Prenses Kate Middleton ve üç çocukları ile diğer üst düzey kraliyet mensupları katıldı.

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5 Mayıs, Winston Churchill'in 80 yıl önce 8 Mayıs'ta tüm Nazi güçlerinin teslim olduğunu ilan ettiği anın anıldığı ilk gün olarak İngiltere'de kutlanıyor.

Oyuncu Timothy Spall'in Churchill'in coşkulu zafer konuşmasından alıntıları, heykelinin altından okuduğu kutlama etkinlikleri kapsamında sokak partisi ve Buckingham Sarayı'nda çay partisi gibi bir dizi etkinliğe 30'dan fazla İkinci Dünya Savaşı gazisi de katıldı.

Sarayın balkonundan uçakların renkli gösterisini seyretme anında Prens William ve Prenses Kate'in 23 Nisan'da 7 yaşına giren oğlu Prens Louis, mimikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Küçük prens için, "gösteriden rol çaldı" yorumları yapıldı.

REKLAM Louis, gösteri izlemek üzere ağabeyi ve ablasıyla yan yana oturduğu tribünde de babası Prens William'ın üniformasına asılarak, onun dikkatini çekmeye çalıştı. 29 Nisan'da 14'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan Prens William ile Prenses Kate'in en büyük çocuğu Prens George, temmuz ayında 12 yaşına girecek. William-Kate çiftinin tek kızı olan Prenses Charlotte ise 2 Mayıs'ta 10 yaşına girdi. Prenses, İngiliz tahtında babası Prens William ve ağabeyi Prens George'un ardından üçüncü varis konumunda. 2013'te, erkek varislerin kadın varislerden daha öncelikli olmadığı veraset sırasına ilişkin kurallarda yapılan değişiklikler nedeniyle, 2015'te doğan Charlotte, küçük erkek kardeşi Prens Louis'den daha üst sırada yer alan ilk İngiliz prensesi oldu.