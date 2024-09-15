Kraliyet ailesi, Prens Harry'yi 3 yıl sonra doğum gününde hatırladı

ZEYTİN DALI

Prens William'ın aralarındaki gerilimin devam ettiği dönemde kardeşi Prens Harry'nin doğum gününü kutlamak için halka açık bir jest yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Sürpriz kutlama, araları bozuk olan kardeşlerin ilişkilerini yumuşatmaya yardımcı olabilecek bir zeytin dalı olarak görüldü.

Kral ve Kraliçe'nin doğum günü pastası emojisiyle paylaştıkları mesaj şöyleydi: Sussex Dükü'ne bugün çok mutlu bir 40'ıncı doğum günü diliyoruz!

Kral ve Kraliçe'nin mesajlarında paylaştıkları Prens Harry fotoğrafı, Prens hâlâ kraliyet ailesi üyesiyken çekilmiş bir fotoğraftı.