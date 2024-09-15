Kraliyet ailesi, Prens Harry'yi 3 yıl sonra doğum gününde hatırladı
Babası Kral Charles ile ağabeyi Prens William'ın arasının bozuk olduğu, uzun süredir görüşmediği Prens Harry, bugün 40'ıncı yaşına bastı. Babasıyla ağabeyi, 3 yıl sonra ilk kez buzları eritecek bir adım atarak Prens Harry'nin yaş gününü kutladı
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Prens Harry, bugün 40 yaşında girdi. 2021'den bu yana ilk kez, Prens'in doğum günü kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarında özel bir paylaşımla kutlandı.
Kral Charles'ın ardından Prens William ile Prenses Kate Middleton da Prens Harry'nin 40'ıncı yaş gününde, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
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Önce Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın X hesabından, ardından Prens William ile Prenses Kate çiftinin resmi hesabından sabah saatlerinde benzer bir kutlama mesajı paylaşıldı.
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ZEYTİN DALI
Prens William'ın aralarındaki gerilimin devam ettiği dönemde kardeşi Prens Harry'nin doğum gününü kutlamak için halka açık bir jest yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Sürpriz kutlama, araları bozuk olan kardeşlerin ilişkilerini yumuşatmaya yardımcı olabilecek bir zeytin dalı olarak görüldü.
Kral ve Kraliçe'nin doğum günü pastası emojisiyle paylaştıkları mesaj şöyleydi: Sussex Dükü'ne bugün çok mutlu bir 40'ıncı doğum günü diliyoruz!
Kral ve Kraliçe'nin mesajlarında paylaştıkları Prens Harry fotoğrafı, Prens hâlâ kraliyet ailesi üyesiyken çekilmiş bir fotoğraftı.
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Galler Prensi William ile Prenses Kate de "Sussex Dükü'nün 40'ıncı yaş gününü kutluyoruz" şeklinde sade bir mesajı tercih etti.
Kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry, doğum gününü özel olarak Montecito'da kutlamaya hazırlanıyor. Burada eşi Meghan Markle (43), çocukları Archie (5) ve Lilibet (3) ile birlikte yaşıyor.
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75 yaşındaki Kral Charles ve 42 yaşındaki Prens William'ın bugün halka açık mutlu doğum günü mesajları yayınlayıp yayınlamayacaklarına dair bir gösterge yoktu ancak Kral ve Kraliçe, ardından da Prens William ve Kate Middleton'dan sürpriz kutlama geldi.
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Prens Harry ile Meghan çifti, son aylarda Nijerya ve Kolombiya seyahatlerinin yanı sıra Invictus Oyunlarının 10'uncu yıl dönümünü kutlamak için İngiltere'ye de döndü. Ancak Prens Harry'nin kraliyet ailesine savaş açtığını gösteren otobiyografik kitabı, kraliyeti sarsan röportajlar vermesi nedeniyle arasının iyiden iyiye açıldığı ailesiyle görüşmemesi dikkat çekti.
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Prens Harry, geçen ay amcası Lord Fellowes'un anma töreni için İngiltere'ye kısa bir süreliğine gittiğinde de babasını görmedi. Ünlü ABD dergisi People, baba ile oğlunun artık konuşmadıklarını yazdı.
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Törene Prens William da katıldı ancak kardeşler birbirleriyle konuşmadı.