Kraliçe'nin naaşının başında bayıldı

8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in naaşı, dün Buckhingam Sarayı'ndan Westminster Hall'e götürüldü. Burada Kraliçe'nin naaşı başından nöbet tutan askerlerden biri bayıldı. Yetkililer, bayılan askere yardım etmek için hemen harekete geçti.

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Westminster Hall'de bulunan naaşı başında nöbet tutan bir asker bayıldı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Öte yandan Daily Mail'de yer alan habere göre, Kraliçe'nin naaşı başında Kraliyet ailesi üyelerinden Lady Gabriel Windsor da bayıldı. 41 yaşındaki Gabriel Windsor, Kent Prensi Michael'in kızı Kraliçe'nin ise kuzeni.