Kraliçe'den Prens Harry ve Meghan Markle'a destek!

14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kendi başkanlığında gerçekleştirilen aile toplantısının ardından yazılı açıklama yayımladı.
Toplantıyı, "yapıcı bir tartışma" diye nitelendiren 2. Elizabeth, "Ben ve ailem, Prens Harry ile Meghan Markle'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kraliçe açıklamasında, "Kraliyet ailesinin tam zamanlı çalışan üyesi olarak kalmalarını tercih edecek olsak da ailemin değerli bir parçası olarak kalıp, daha özgür bir hayat yaşama dileklerine saygı duyuyor ve anlıyoruz." değerlendirmesine yer verdi.
Çiftin, yeni hayatlarında kamu kaynaklarına dayanarak yaşamak istemediklerini de açıkça ortaya koyduklarını aktaran Kraliçe, şunları kaydetti:
"O nedenle çiftin zamanlarının bir kısmını Kanada'da, bir kısmını İngiltere'de geçirecekleri bir geçiş dönemi olması konusunda anlaşıldı. Bunlar ailem için çözülmesi karmaşık konular. Daha yapılacak işler var ancak önümüzdeki günlerde nihai karara varılmasını istedim."
İLK NİTELİĞİNDE TOPLANTI
Kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri, Kraliçe'nin riyasetinde bugün Norfolk'un Sandringham köyünde bir araya gelmişti. Kraliyet ailesinin böyle bir toplantıyı kamuoyuna duyurması, İngiliz basınında "bir ilk" şeklinde nitelendirilmişti.
Prens Harry, toplantıya bizzat katılırken; Meghan Markle'ın oğluyla bulunduğu Kanada'dan telefonla bağlanması bekleniyordu.
Harry ve Meghan çifti, geçen hafta sosyal medyada yaptıkları açıklamayla, kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını, mali olarak bağımsız olmak istediklerini ve zamanlarının bir kısmını Kuzey Amerika'da bir kısmını da İngiltere'de geçireceklerini duyurmuştu.
Çift, geçen yıl haklarında yapılan haberler nedeniyle bazı İngiliz gazeteleriyle mahkemelik olmuştu.
Harry, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, basının kendilerine muamelesinin annesi Prenses Diana'ya yapılan muameleye benzediğini ileri sürmüştü.
TARTIŞMALI GELİN
Prens Harry ve Meghan Markle, önceki yıl başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.
Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesliğine gelmişti.
Kraliyet ailesine dahil olmadan önce aktrislik kariyeri bulunan, ABD vatandaşı olan ve ailesinin kökleri Afrika'ya dayanan Markle, İngiliz monarşisi için ilk niteliğinde pek çok özelliği bir arada taşımasıyla tartışma konusu olmuştu.
Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu Harry, tahtın 6'ıncı sıradaki varisi konumunda bulunuyor.
Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.
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