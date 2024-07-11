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        Haberler Dünyadan Kraliçe Camilla Wimbledon'da tenis maçını seyrederken rujunu tazeledi - magazin haberleri

        Kraliçe Camilla Wimbledon'da tenis maçını seyrederken rujunu tazeledi

        Londra'da yapılan Wimbledon tenis turnuvasını takip eden Kraliçe Camilla, rujunu tazelerken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:04
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        • 1

          Wimbledon tenis turnuvası sürerken Lorenzo Musetti ve Taylor Fritz arasında oynanan dünkü maçın seyircileri arasında Kraliçe Camilla da vardı. 77 yaşındaki Kraliçe'ye kız kardeşi Annabel Elliot eşlik etti.

        • 2

          İkili, tenis turnuvasının 10'uncu gününde maçı izledi. Kraliçe Camilla, kendisini görüntüleyen kameralara el sallamayı ihmal etmedi.

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          Beyaz elbisesiyle heyecan içinde maçı izleyen Camilla, bir ara rujunu tazelerken objektife yansıdı.

        • 4

          Kraliyet locasında Camilla'nın yanı sıra Kral Charles'ın yeğeni Peter Phillips ve yeni kız arkadaşı Harriet Sperling ile oyuncu Keira Knightley, yarış pilotu George Russell, ABBA müzik grubu üyesi Bjorn Ulvaeus ve politikacı William Hague gibi ünlü yüzler de vardı.

        • 5

          Maçın diğer konukları arasında ayrıca Galler Prensesi Kate Middleton'ın ebeveynleri Carole ve Michael Middleton ile Kral Charles'ın yeğeni Zara Tindall ve eşi Mike da vardı.

        • 6

          PRENSES KATILACAK MI?

          42 yaşındaki Kate Middleton'ın devam eden kanser tedavisi nedeniyle bu yıl Wimbledon'a çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Middleton, geçen ay 'Trooping the Color' adlı askeri tören öncesinde yayımladığı mesajında ​​"iyi ve kötü günler yaşadığını, tedavisinin devam ettiğini ve birkaç ay daha süreceğini" söylemişti.

        • 7

          Sürpriz bir şekilde 'Trooping the Color'da boy gösteren Prenses Kate'in 14 Temmuz'da sona erecek olan Wimbledon tenis turnuvasına katılıp katılamayacağı merak konusu. Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'a ev sahipliği yapan All England Club'ın patronu ünvanını elinde bulunduran Galler Prensesi'nin 14 Temmuz'da sona erecek Wimbledon turnuvasına katılarak kupa sunumu yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

        • 8

          KATE MIDDLETON'IN YERİNE GELEBİLECEK İSİM BELLİ OLDU

          İngiliz Telegraph gazetesine göre, 'gayri resmi' tartışmalar, Prenses Kate'in bu yıl Wimbledon'a katılamaması durumunda Gloucester Düşesi Birgitte'in yerine geçebileceği şeklinde. İngiliz kraliyet ailesinin Danimarka doğumlu bir üyesi olan ve George V'in torunu Gloucester Dükü Prens Richard ile evli olan 78 yaşındaki Gloucester Düşesi, aynı zamanda bir tenis tutkunu. 25 yıldır Lawn Tenis Birliği'nin onursal başkanlığını yürütüyor.

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