Kraliçe Camilla Wimbledon'da tenis maçını seyrederken rujunu tazeledi

KATE MIDDLETON'IN YERİNE GELEBİLECEK İSİM BELLİ OLDU

İngiliz Telegraph gazetesine göre, 'gayri resmi' tartışmalar, Prenses Kate'in bu yıl Wimbledon'a katılamaması durumunda Gloucester Düşesi Birgitte'in yerine geçebileceği şeklinde. İngiliz kraliyet ailesinin Danimarka doğumlu bir üyesi olan ve George V'in torunu Gloucester Dükü Prens Richard ile evli olan 78 yaşındaki Gloucester Düşesi, aynı zamanda bir tenis tutkunu. 25 yıldır Lawn Tenis Birliği'nin onursal başkanlığını yürütüyor.