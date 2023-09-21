Kraliçe adayları kampa girdi

"HEPSİ ÇOK GÜZELLER VE AKILLILAR"

Kraliçe adayları ile birlikte gelen 2022 Kraliçesi Endonezyalı Riskyana Hidayat, "Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya gelip tüm güzellerle tanıştığım için mutluyum. Hepsi çok güzeller ve akıllılar. Geçen yıl kazandığım kraliçe tacının ardından ülkemde birçok etkinliğe ve açılışlara katıldım. Elbette şu anda da yeni kraliçeyi bekliyorum. Umarım seçilen kişi iyi bir isim olur. Burada olmaktan dolayı çok bir kez daha belirtmek istiyorum ki çok mutluyum. Arkadaşlarımız için çok çalışıyoruz final günü için" diye konuştu.