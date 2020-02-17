17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kral Ringa Balığı nedir? Japon Mitolojisinde Kral Ringa Balığı ne anlama geliyor? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Japonya'da bir balıkçı tarafından görüntüler korkulara neden oldu. Bunun sebebi de kral ringa balığı Japon mitolojisinde felaket habercisi.
KRAL RİNGA BALIĞI NEDİR?
Toplam uzunluk genellikle yaklaşık 3 m olmasına rağmen, maksimumun 11 m'ye ulaştığı ve 272 kg ağırlığında olduğu ve şu anda dünyadaki en uzun yaşayan teleost balığı olduğu bildirilmiştir.
JAPON MİTOLİJİSİNDE KRAL RİNGA BALIĞI NE ANLAMA GELİYOR?
Ryuganotsukai olarak Japonca adlandırılan Kral Ringa balığının oluşan elektriklenmeye bağlı olarak yüzeye çıkması olası görünüyor.
Ryugu notsukai - Ryuganotsukai yani Kral Ringa balığı Japon mitolojisine ve efsanelere göre uzun zamandır "büyük balık avının işareti" ve "depremin habercisi" olarak pek çok yerde anlatılır.
Derin deniz balıklarına aşina olan Japonya'nın Sapporo kentinde bulunan Hokkaido Üniversitesi'nde görevli olan Dr. Kunio Amagaoka, "Balıklar aslında sıcak havzada yaşıyordu. Son zamanlarda yakalanamayan güney balıklarının Japonya Denizi'ne indiği yönünde birçok haber var." şeklinde açıklama yaptı.
İngiliz bilim dergisi Science da 210 ila 910 metre arasında bir derinlikte yaşayan Kral Ringa balıklarının sismik aktiviteye duyarlı olabileceğini, ancak bilimsel alakalarının hala kanıtlanmadığını söylüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!