İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in dün hayatını kaybetmesi ile birlikte Prens Charles otomatik olarak Kral oldu.
Peki Kraliçe'nin ölümü ve Charles'ın Kral oluşu ile birlikte nasıl bir süreç olacak?
UNVANI SEÇMEK
Monarşi gereği baştaki hükümdarın ölmesi ile otomatik olarak tahtın ilk varisi başa geçti.
Ancak bunun için öncelikle Prens Charles hangi isimle anılmak istediğine karar verdi ve Kral 3. Charles adını tercih etti.
Charles'ın Kral 3. Charles olması ile birlikte tahtın artık 1 numaralı varisi olan oğlu Prens William'ın da ünvanı değişecek. Veliaht Prens olacak olan William, babasına eski unvanı olan Galler Prensi ile birlikte Cornwall Dükü unvanını da hemen alacak.
TÖREN SÜRECİ
Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ile birlikte 24 saat içinde Charles'ın Kral ilan edilmesi için ilk tören St James's Sarayı’nda Katılım Konseyi önünde gerçekleşecek.
Konseyde Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü ve yeni hükümdarın ilanı resmen okunacak. İlan ardından üst düzey isimler tarafından imzalanacak.
KRAL'IN BAŞLANGICI
Konsey tahminen 1 gün sonra yeniden ancak bu kez Kral’ın da katılımı ile toplanacak.
Trompetçilerin seremonisi ile Charles’ın Kral III. Charles olduğu halka ilan edilecek. Bu anons St James's Sarayı’ndaki balkondan yapılacak.
Görevli, "Tanrı Kralı korusun" diyecek ve 1952 yılından bu yana ilk kez ulusal marşı "Tanrı Kraliçe'yi korusun" olarak değil "Tanrı Kralı korusun” sözleri ile söylenecek.
Hyde Park’ta, Londra Kulesi’nde ve kraliyet gemilerinde kutlama amaçlı olarak tüfek ve top atışı yapılacak, Charles’ın kral olduğu İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın bulunduğu tüm Birleşik Krallık'ta ilan edilecek.
SON AŞAMA: TAÇ GİYME
Tüm bu aşamaların olmasının ardından her ne kadar sembolik olsa da büyük önem taşıyan taç giyme töreni düzenlenecek.
Ancak bu süreç en uzun süreç olabilir. Zira Kraliçe II. Elizabeth Şubat 1952’de tahta çıkmasına karşın taç giyme töreni Haziran 1953’te gerçekleşmişti.
900 yıldır olduğu gibi taç giyme töreni Westminster Kilisesi’nde yapılacak ve dini törende Canterbury Başpiskoposu, Kral Charles’a, 1661 yılında yapılmış kraliyet tacını takacak. BBC'nin haberine göre bu taç, Londra Kulesi’nde yer alan Kraliyet mücevherlerinin en önemli parçası ve 2 kilo 230 gram ağırlığı nedeniyle de yalnızca tören sırasında takılıyor.
Tüm bunların ardından uzun zamandır Prens olarak tanımlanan Charles, Kral III. Charles olacak ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nde 70 yıl sonra farklı bir sayfa açacak.
* Haberin görseli Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.
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