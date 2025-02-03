Kral Charles ve Kraliçe Camilla 20'nci evlilik yıl dönümünü İtalya'da kutlayacak

Her ne kadar resmi bir gezi olsa da çiftin yıl dönümlerini özel olarak kutlamak için de zaman ayıracağı belirtildi.

Bu gezi, Kral Charles'ın kanser tedavisi sonrası çıktığı ikinci gezi olacak. Kral, eşi Camilla ile birlikte geçen ekim ayında Avustralya ve Samoa'ya resmi tur düzenlemişti.